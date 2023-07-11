Глава ГИБДД Башкирии призвал водителей к аккуратному вождению в жару

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям в телеграм-канале с предостережением.

Он сообщил, что синоптики прогнозируют температуру +37 градусов в течение всего дня и призвал водителей быть особенно осторожными на дороге во время жары. Также он рекомендовал избегать дальних поездок, так как знойная погода создает разного рода опасности на дорогах.

Поэтому водителям необходимо быть максимально бдительными за рулем, следить за своим здоровьем и состоянием автомобиля.

Владимир Севастьянов отметил, что сотрудники ГИБДД всегда готовы помочь участникам дорожного движения. Если кто-то оказывается в трудной ситуации на дороге, может обратиться за помощью как непосредственно на месте происшествия, так и по телефонам дежурных частей подразделений ОМВД и ГИБДД, которые работают круглосуточно.