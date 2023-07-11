В уфимской маршрутке девушка чуть не потеряла сознание

В Уфе из-за жары в Уфе одной из пассажирок популярного маршрутного такси стало плохо. Инцидент произошел днем 6 июля и был зафиксирован очевидцами.

Молодая женщина находилась в маршрутке №224, когда внезапно почувствовала недомогание. В автобусе было всего одно открывающееся окно в потолке салона. Еще два вентиляционных отверстия находились возле водителя.

Во время поездки она ощутила сильное головокружение и тошноту из-за жары и духоты в салоне. После того, как она выпила немного воды и вышла наружу, она почувствовала себя немного лучше.

Девушка выразила свое недоумение по поводу недостаточных условий в автобусе, когда на улице царила аномально жаркая погода. Пассажирка подчеркивает, что в такую погоду на маршрутах должны быть предусмотрены соответствующие условия для комфортной перевозки.