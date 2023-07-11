В Башкирии за минувшие сутки пожарных вызывали в три раза чаще

Количество обращений по номеру 112, требующих выезда пожарных, 10 июля почти в три раза увеличилось, информирует госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
За прошедшие сутки система «112» приняла и обработала 7738 обращений в регионе, что превышает среднее значение за день на тысячу.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Центр обработки вызовов поступило 239 сообщений об обрыве электропроводов, 37 сообщений о повреждении кровли зданий и сооружений, а также 140 сообщений о падении деревьев и различных конструкций. В Уфе, в Иглинском, Уфимском, Чишминском и Кушнаренковском районах наблюдался резкий рост количества сообщений об аварийных отключениях электроэнергии.
В Госкомитете напомнил о том, что о происшествии можно сообщить не только по телефону 112 голосовым звонком с мобильного или городского телефона, но и отправив SMS-сообщение на этот же номер. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением.