В Башкирии за минувшие сутки пожарных вызывали в три раза чаще

Количество обращений по номеру 112, требующих выезда пожарных, 10 июля почти в три раза увеличилось, информирует госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшие сутки система «112» приняла и обработала 7738 обращений в регионе, что превышает среднее значение за день на тысячу.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Центр обработки вызовов поступило 239 сообщений об обрыве электропроводов, 37 сообщений о повреждении кровли зданий и сооружений, а также 140 сообщений о падении деревьев и различных конструкций. В Уфе, в Иглинском, Уфимском, Чишминском и Кушнаренковском районах наблюдался резкий рост количества сообщений об аварийных отключениях электроэнергии.