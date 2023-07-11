Более 50 тысяч жителей Башкирии познакомились с веб-ресурсом о контрактной службе

Работа сайта, доступного по адресу башбат.рф, стартовала в конце апреля. Сегодня это – простой и удобный способ получить всю необходимую информацию о заключении контракта. Посетители сайта могут узнать, кто имеет право на заключение контракта, какие выплаты предусмотрены для военнослужащих, включая особые достижения, а также о том, где и как подавать заявления, какие документы для этого необходимы, иную информацию.