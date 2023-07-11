Более 50 тысяч жителей Башкирии познакомились с веб-ресурсом о контрактной службе

Более 52 150 человек посетили специальный веб-ресурс, предоставляющий информацию об условиях контрактной службы для жителей Башкирии.
Работа сайта, доступного по адресу башбат.рф, стартовала в конце апреля. Сегодня это – простой и удобный способ получить всю необходимую информацию о заключении контракта. Посетители сайта могут узнать, кто имеет право на заключение контракта, какие выплаты предусмотрены для военнослужащих, включая особые достижения, а также о том, где и как подавать заявления, какие документы для этого необходимы, иную информацию.
Сообщается, что наибольшее количество посетителей сайта проживает в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Самые популярные разделы включают информацию о том, как стать добровольцем, размере денежного довольствия и доступных выплатах.
Жители Башкирии, которые хотят заключить контракт, могут позвонить по единому справочному номеру 177 или обратиться в Ситуационный центр, набрав номер 122. Также есть возможность связаться по телефону (347) 218-19-19 либо лично посетить ближайший офис МФЦ «Мои документы».