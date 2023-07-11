Пенсионеры из Уфы все чаще теряют свои накопления, доверившись уговорам мошенников

Одной из пострадавших стала 63-летняя женщина, которая обратилась в полицию после звонка от незнакомого мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Предполагаемый аферист сообщил ей о попытке мошенничества при оформлении кредита на ее имя. В течение нескольких дней уфимка продолжала получать звонки от незнакомых людей, представляющихся сотрудниками банков. Они убедили женщину в необходимости оформления кредитной карты и перевода денег на другие счета. Подумав, что общается с настоящими работниками банка, пенсионерка, не задумываясь перевела почти 200 тысяч рублей на указанные мошенниками счета. К несчастью, когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, оказалось уже слишком поздно.