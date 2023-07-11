В Уфе перевернулась машина такси: пострадали шесть человек

10 июля в Уфе произошла крупная авария. На пересечении дорог столкнулись два автомобиля.
Как сообщает ИА «Башинформ», в аварию попали «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 39-летний мужчина, и такси «Лада Ларгус». В аварии пострадали шесть человек из отечественного авто, среди них есть и ребёнок. Им потребовалась медицинская помощь.
За рулём такси находился 32-летний уроженец Абзелиловского района, который занимался пассажирскими перевозками без специального разрешения.
У водителя такси отсутствует диагностическая карта, установлено газовое оборудование и кронштейн запасного колеса без соответствующих разрешений. Он забрал пассажиров, женщину с ребёнком, с железнодорожного вокзала Уфы и направлялся в Магнитогорск. На него были составлены административные материалы.
Фото: ГИБДД РБ.