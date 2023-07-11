В Уфе перевернулась машина такси: пострадали шесть человек

Как сообщает ИА «Башинформ», в аварию попали «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 39-летний мужчина, и такси «Лада Ларгус». В аварии пострадали шесть человек из отечественного авто, среди них есть и ребёнок. Им потребовалась медицинская помощь.