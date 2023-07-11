В Уфе мальчику с тяжелой травмой позвоночника провели сложную операцию

Врачи детской больницы №17 города Уфы провели 11-летнему пациенту сложную операцию. У мальчика выявили тяжёлую травму позвоночника.

Фото №1 - В Уфе мальчику с тяжелой травмой позвоночника провели сложную операцию

Оказалось, ребёнок катался на велосипеде. Скатываясь с горки, он не справился с управлением и влетел в дерево. Его доставили в больницу, где результаты КТ-исследования показали перелом первого поясничного позвонка со смещением заднего отломка в позвоночный канал. Опасность такой травмы заключается в том, что отломленная часть позвонка может сместиться дальше и повредить спинной мозг. Это может привести к грубым неврологическим нарушениям со стороны нижних конечностей и тазовых органов.

Пациенту была проведена сложная операция - транспедикулярная фиксация позвоночника. Это операция, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов - транспедикулярных винтов. Транспедикулярная фиксация относится к числу сложных хирургических вмешательств, требующих ювелирной точности от травматолога-ортопеда. Благодаря своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи, ребенку удалось избежать угрожающих жизни осложнений.

пресс-служба медицинского учреждения 

Через сутки пациент был вертикализирован, стал самостоятельно передвигается по палате.

Акции БСТ
Пенальти