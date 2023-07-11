В Башкирии вдвое повышен максимальный размер «Сельской ипотеки»

В соответствии с положениями постановления, опубликованного на официальном сайте правительства России, максимальный размер «Сельской ипотеки» увеличен с 3 до 6 млн рублей, что позволит жителям Башкирии иметь больше возможностей приобрести жилье в сельской местности, будь то дом или квартира.

Программа «Сельская ипотека» предлагает кредитную ставку всего 3%.

В соответствии с данными Национального банка по Башкирии, в 2022 году в рамках этой программы жители региона получили более 800 кредитов на общую сумму 2,1 миллиарда.