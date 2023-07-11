В Башкирии спасатели рассказали, как обезопасить себя в ненастье

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в Уфе 11 и 12 июля ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Специалисты Управления гражданской защиты Уфы рекомендуют придерживаться определенных мер предосторожности в такую погоду.

Во время грозы и сильного ветра необходимо избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и рядом с водоемами. Эти объекты могут представлять угрозу безопасности.

Кроме того, во время непогоды важно брать в руки гаджеты, брелоки, ключи и другие металлические или электронные предметы на открытой местности.

Если вы оказались возле водоема во время непогоды, рекомендуется немедленно удалиться от него насколько это возможно.