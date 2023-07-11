В Башкирии спасатели рассказали, как обезопасить себя в ненастье

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в Уфе 11 и 12 июля ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Специалисты Управления гражданской защиты Уфы рекомендуют придерживаться определенных мер предосторожности в такую погоду.
Во время грозы и сильного ветра необходимо избегать нахождения под деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и рядом с водоемами. Эти объекты могут представлять угрозу безопасности.
Кроме того, во время непогоды важно брать в руки гаджеты, брелоки, ключи и другие металлические или электронные предметы на открытой местности.
Если вы оказались возле водоема во время непогоды, рекомендуется немедленно удалиться от него насколько это возможно.
Также опасность для жизни возникает при купании, плавании на лодке и занятиях рыбалкой во время грозы.