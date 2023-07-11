ФРП Башкирии будет осуществлять функции специализированной организации

Башкортостан стал пилотным регионом в стране, в котором региональный Фонд развития промышленности взял на себя роль специализированной организации. Об этом сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Михаил Лабудин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Специализированная организация создается для сопровождения кластеров. Функции администрирования сразу четырех промышленных кластеров республики отныне взял на себя ФРП. Такая система позволяет точечно поддерживать предприятия. В Фонде развития хорошо знают работу компаний изнутри, значит, могут понять, в какой конкретно помощи нуждаются предприятия.

Башкортостан стал пилотным проектом, где мы методологию обкатали. Это принесло свои результаты – целый перечень проектов появился. Когда появился такой перечень, у него есть все шансы получить финансирование как на уровне России, так и привлечь инвесторов. Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России