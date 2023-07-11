В Башкирию из Ростовской области приехали ученики школы имени Минигали Шаймуратова

Дети побывали в Международной аэрокосмической школе в Давлекановском районе, а также посетили Нацмузей.
Сегодня гостям показали экспозиции, посвященные легендарному военачальнику и его 112-й Башкавдивизии. И за тысячи километров от малой родины память о них жива. Весной этого года в хуторе Солонецкий Ростовской области средней школе присвоили имя комдива.
За активное участие в сохранении памяти героев Башкортостана и вклад в патриотическое воспитание коллективу Солонецкой школы вручили благодарность от имени Главы республики. В музее гостям также рассказали о башкирских традициях, которые помогли воспитать не одно поколение героев.
Затем делегация прошла на Советскую площадь, где возложила цветы к памятнику Минигали Шаймуратову. Детям рассказали об истории его появления. К слову, мосты между Башкортостаном и Ростовской областью активно помогает выстраивать ветеран боевых действий, писатель Махмут Салимов, который стал одним из организаторов поездки детей в республику.