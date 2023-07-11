Количество авиарейсов из Уфы в Москву увеличено

С завтрашнего дня авиаперевозчик «Аэрофлот» расширяет свою сеть полетов, предоставляя пассажирам из Уфы дополнительные возможности для путешествий в Москву.

Сообщается, что начиная с 12 июля, в этом направлении будут выполняться семь рейсов ежедневно, а для выполнения полетов будут использованы современные воздушные суда Airbus A320.

Кроме того, авиаперевозчики «Россия» и «Победа» продолжают полеты в аэропорт «Шереметьево» из Уфы.