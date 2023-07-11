Уроженка Башкирии завоевала главный титул в конкурсе «Красавица России – 2023»

В этом году мероприятие было посвящено памяти модельеров Вячеслава Зайцева и Пьера Кардена. На торжество были приглашены звездные гости, такие как историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и другие.