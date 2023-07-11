В районе Башкирии прошел фестиваль авторской песни «Кош юлы»

В Зианчуринском районе прошел республиканский фестиваль авторской песни «Кош юлы». В этом году его посвятили памяти Ильшата Яхина, композитора, баяниста, аранжировщика, заслуженного деятеля искусств Башкортостана.

Без лишнего пафоса и гламура под открытым небом на тюках сена. Здесь нет звезд и коленопреклоненных зрителей, здесь все равны в диалоге на башкирском языке, положенном на ноты. Так и рождается настоящее свободное творчество.

Одна из самых известных мелодий Ильшата Яхина – «Буревестник». Автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. Его творения до сих пор звучат на гала-концертах конкурса исполнителей башкирского танца среди детей «Байык» и телеконкурса «Башкорт йыры». По его стопам пошли нынешние участники республиканского фестиваля «Кош юлы». Каждый постарался выступить с песнями собственного сочинения.

На этом фестивале участники поднимали в своих песнях важные темы, которые звучали в произведениях Валентина Распутина, Александра Солженицына, Ивана Тургенева. Проблемы отцов и детей, отрыв городского человека от деревни как от своих корней, ценность каждой человеческой личности. И «Кош юлы» в этом плане помогает молодым людям высказаться на родном и близком языке.