Стала известна статистика о том, кто чаще погибает при пожаре

Глава МЧС по Республике Башкортостан Марат Латыпов представил статистику о том, кто наиболее подвержен рискам при пожарах в регионе.

Анализ данных показал, что спящие люди составляют 33% от общего числа погибших, а люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, занимают 31%.

Далее идут пожилые люди – 16% от общего числа погибших; люди, поддавшиеся панике, составляют 8% люди, а те, кто страдает от болезней занимают 5%.

Также в этом перечне есть люди, которые пытались потушить огонь, спасти других или вынести ценности из горящих помещений. Таковых – 3%. И 6% погибших ушли из жизни по иным причинам.