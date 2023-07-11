Нашествие шелкопряда в Башкирии: как в республике борются с вредителем

Яблоки еще не поспели, а в хозяйстве уже собирают богатый урожай – гусениц. На этом приусадебном участке вредитель развелся в таком количестве, что для уборки нужны ведра. Шелкопряд повсюду: не только на деревьях, но и на доме, хозяйственных постройках и вещах.

В лесах и того страшнее. По словам очевидцев, словно кошмарный сон наяву. Полчища шелкопрядов лежат возле деревьев горстями. Причем без слез нельзя взглянуть и на последствия их работы.

В самый разгар лета в лесу будто вновь наступила осень. На березах, дубах и липах нет ни листочка. В этом году такую удручающую картину можно было наблюдать во многих районах республики.

На огороде Зои Корчагиной прожорливый вредитель орудовал в конце весны и изрядно потрепал плодовые деревья и ягодные кустарники. Листва частично восстановилась, а вот урожай все равно не тот, говорит местная жительница.

Если бы не экстренно принятые меры – обработка химикатами – собирать и вовсе было бы нечего. По словам женщины, шелкопряды водились в округе и раньше, но не в таких масштабах.

Жизнь шелкопряда – череда метаморфоз. На гусеничной стадии они самые прожорливые. Получив достаточно пищи, вредители закрываются в коконы, из которых затем вылетают бабочки.

Век бабочек недолог – всего около двух недель. Сами по себе для деревьев они уже неопасны, поскольку ничего не едят, а используют запасы ранее полученной энергии. Их главная миссия – оставить потомство в виде яйцекладок.

Обессиленная самка после этого погибает, а вот личинки из яйцекладок появятся только в следующем году. Они переносят даже самые холодные зимы. И хотя выживаемость, как правило, не превышает 3 %, этого достаточно, чтобы к весне создать целую армию по уничтожению леса.

И тут уже в действие вступают законы физики. В морозы жидкость в деревьях замерзает, из-за чего стволы трескаются. Воздействие шелкопряда на деревья специалисты сравнивают с действием коронавируса на организм человека. Убивает порой не сама инфекция, а последствия, которые появляются после.

Нашествие шелкопряда происходит с периодичностью в десять лет. Нынешняя эпидемия в Башкортостане началась с 2020 года. Очаги были выявлены в Зауральских районах, куда колонии прожорливых гусениц прибыли из Оренбургской области, где на тот момент уже был режим чрезвычайной ситуации.

Засуха 2021 года только создавала благоприятный фон. Нашествию шелкопряда в этом году также способствовали ранняя весна и жаркая погода. Вредитель захватил территории более десяти районов республики.

Самый эффективный способ борьбы с шелкопрядом – обработка ядохимикатами. Однако в этом случае погибнуть могут и другие насекомые, в том числе и пчелы. Поэтому в Башкортостане территории опрыскивали более безопасными веществами – биопрепаратами, которые воздействуют исключительно на гусениц непарного шелкопряда. Эффект однако не моментальный.

Сама по себе обработка не спасает деревья от полного объедания. Скорее шелкопряд должен съесть обработанную препаратами листву, после чего он теряет способность к размножению и гибнет.

У лесников, кстати, есть простой способ определить зараженную гусеницу. Внутренности здоровой особи имеют характерный зеленый цвет, а вот от воздействия пестицидов окрас меняется на коричневый.

У здания Федоровского участка Стерлитамакского лесхоза шелкопряд не пожалел даже голубую ель, что, как говорят лесники, крайняя редкость. Дерево тоже обрабатывали. Специалисты надеются, что в следующем году благодаря принятым мерам нашествие пойдет на спад.

Из почти 400 тысяч гектаров лесов, зараженных шелкопрядом, специалисты обработали менее 70 тысяч. Занималось этим предприятие из Волгоградской области. По словам руководительницы фирмы Нины Фроловой, пройтись с препаратом по всем участкам, где есть вредитель, не позволяет законодательство.

А вот еще один из вариантов борьбы с вредителем. Полынь, по словам предпринимателя Азамата Галина, работает не хуже дорогостоящих пестицидов. В этом он убедился на примере собственного яблонего сада, который шелкопряд пытается атаковать уже третий год подряд.

Яблони предприниматель выращивает для производства сидра. Первый год нашествия вредителя урожая практически не было, рассказывает мужчина. В последующий сезон плодов было в два раза меньше: вместо 200 около 100 тонн. В том числе из-за того, что деревья, которые объедали прожорливые гусеницы, частично усохли.

Ситуация с лесным вредителем насторожила и пчеловодов. Пасечники уже говорят: в этом году не стоит ожидать большого урожая липового меда. Объемы могут сократиться где-то на 70%.

Непривычную ситуацию можно наблюдать и в придорожных местах торговли. Там, где раньше в ряд выстраивались продавцы банных веников, теперь только ягоды и фрукты.

Увы, но практической пользы от самих шелкопрядов немного. Несмотря на название, никакого шелка от них не получают. Кроме того, у человека после соприкосновения с гусеницей может начаться аллергическая реакция. Полезным шелкопряд может быть разве что в качестве корма для некоторых птиц и других насекомых.

На данный момент в лесах наступило затишье. Гусеницы в большинстве случаев окуклились, значит, у деревьев появилась передышка. Многие уже начали пускать повторную листву. Более детально масштабы нашествия оценят специалисты Центра защиты леса совместно с Минлесхозом. Мониторинг проведут ближе к осени. Тогда же и определят участки для обработки.