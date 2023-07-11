Житель Уфы сбросил с балкона супругу

В Уфе 35-летнего местного жителя обвинили в покушение на убийство. Мужчина пытался убить супругу.
28 апреля с четвёртого этажа многоквартирного дома упала 34-летняя женщина. Её экстренно госпитализировали благодаря неравнодушным прохожим. Долгое время она была без сознания, но после очнулась и рассказала, что супруг запер её дома из-за ревности. Он избивал её, пытался душить, девушка попыталась позвать на помощь, выйдя на балкон. Тогда мужчина толкнул несчастную вниз.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.