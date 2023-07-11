В Башкирии создадут производство сложных минеральных удобрений

В Башкирии планируют запустить производство минеральных удобрений. Проект планируется реализовать совместно с Гомельским химическим заводом. 

Фото №1 - В Башкирии создадут производство сложных минеральных удобрений

В настоящее время Правительство Башкирии и завод в Беларуси подписали соглашение на полях ИННОПРОМА-2023 о реализации инвестиционного проекта по производству сложных минеральных удобрений. 

— На территории особой экономической зоны создается вся необходимая инфраструктура, идет активное подключение к энергосетям, строятся инженерные сети и автодороги. Войдя в состав «Алги», гомельские инвесторы смогут претендовать на все преференции, положенные резидентам особой экономической зоны, — рассказал руководитель Минпрома Башкирии Александр Шельдяев.

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