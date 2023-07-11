Радий Хабиров рассказал о достижениях Башкирии в импортозамещении и новых зарубежных партнерах

Представительства Республики Башкортостан активно работают в пяти государствах: в Китае, Беларуси, Узбекистане, Казахстане и Турции. Все эти страны в числе основных партнеров, рассказал в интервью на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге Радий Хабиров.
Как отметил глава региона, Башкортостан – крупная аграрная республика, раньше здесь закупали много западной сельскохозяйственной техники. Это были комбайны и тракторы John Deere, CLAAS и других марок. В условиях санкций всё это заменила белорусская техника – гомельские комбайны и комбайны «Полесье». В свою очередь несколько станкостроительных предприятий уже работают на территории братской республики, создают там совместные предприятия, подчеркнул Радий Хабиров. По словам руководителя региона, опыт станкостроения, высокие компетенции Башкортостана интересны коллегам-белорусам.