Радий Хабиров рассказал о достижениях Башкирии в импортозамещении и новых зарубежных партнерах

Представительства Республики Башкортостан активно работают в пяти государствах: в Китае, Беларуси, Узбекистане, Казахстане и Турции. Все эти страны в числе основных партнеров, рассказал в интервью на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге Радий Хабиров.

Очень существенный объём оборота – с Китайской Народной Республикой. Мы достигли рекорда почти в 1,5 млрд долларов. Здесь высокий уровень импорта и экспорта. Кроме того, мы ищем партнёров, которые дружественно настроены и готовы с нами работать, не увязывая политические события с экономическими. Так, в Беларуси мы нашли очень достойную замену многим западным компаниям и в части закупок, и в части инвестиций. Для нас это один из важнейших партнёров. Очень неплохо идут дела с Узбекистаном. Они хотят работать с нами, становятся подвижными и деятельными. Традиционно у нас всегда добрые отношения с Казахстаном. С ними тоже развиваем сотрудничество.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил глава региона, Башкортостан – крупная аграрная республика, раньше здесь закупали много западной сельскохозяйственной техники. Это были комбайны и тракторы John Deere, CLAAS и других марок. В условиях санкций всё это заменила белорусская техника – гомельские комбайны и комбайны «Полесье». В свою очередь несколько станкостроительных предприятий уже работают на территории братской республики, создают там совместные предприятия, подчеркнул Радий Хабиров. По словам руководителя региона, опыт станкостроения, высокие компетенции Башкортостана интересны коллегам-белорусам.

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