Радий Хабиров рассказал о достижениях Башкирии в импортозамещении и новых зарубежных партнерах

Очень существенный объём оборота – с Китайской Народной Республикой. Мы достигли рекорда почти в 1,5 млрд долларов. Здесь высокий уровень импорта и экспорта. Кроме того, мы ищем партнёров, которые дружественно настроены и готовы с нами работать, не увязывая политические события с экономическими. Так, в Беларуси мы нашли очень достойную замену многим западным компаниям и в части закупок, и в части инвестиций. Для нас это один из важнейших партнёров. Очень неплохо идут дела с Узбекистаном. Они хотят работать с нами, становятся подвижными и деятельными. Традиционно у нас всегда добрые отношения с Казахстаном. С ними тоже развиваем сотрудничество.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан