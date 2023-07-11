Башкортостан в пилотном режиме принял участие в проекте развития промышленных кластеров

Региональный фонд развития промышленности взял на себя роль специализированной организации, сопровождающей объединения. Такая система позволяет оказывать помощь предприятиям точечно. Эксперты назвали регион передовиком в части создания промышленных кластеров. В Екатеринбурге продолжает работу международная выставка «Иннопром».

Функции администрирования сразу четырех промышленных кластеров республики отныне согласно проекту взял на себя ФРП. Система, когда роль сопровождения передается госструктуре, внедряется в регионе в пилотном режиме в числе первых в стране. Она позволяет поддерживать предприятия точечно. Фонд развития хорошо знает работу компаний изнутри, а значит, может отрегулировать, в какой конкретно помощи они нуждаются.

Башкортостан стал пилотным проектом, где мы эту методологию обкатали. Это принесло свои результаты: появился целый перечень проектов, у которых есть шансы привлечь как федеральное финансирование, так и инвесторов. Михаил Лабудин, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Эксперты назвали регион передовиком в плане создания промышленных кластеров. Это подтверждает высокая строчка в рейтинге эффективности реализации промполитики. На территории республики работают порядка 20 индустриальных и технопарков. Есть особая экономическая зона «Алга». Подобная инфраструктура позволяет не только реализовывать крупные инвестпроекты, но и создавать новые рабочие места. В этом году в республиканской казне заложено более 2 миллиардов рублей на поддержку сферы промышленности и энергетики.

В августе ждем федеральное финансирование и выходим на площадку, где будут собираться беспилотники совместно с белорусскими компаниями. Основные меры поддержки плюс ФРП. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Задача промышленного сектора страны – обеспечить импортозамещение в разных отраслях. Один из инструментов в этом вопросе – создание межрегиональных кластеров. На территории республики реализуется подобный с Челябинской областью.

На выставке «Иннопром» состоялось чествование призеров премии «Молодой промышленник года». Башкортостан в числе лидеров по количеству поданных заявок. Четыре предпринимателя вошли в топ-100 премии.