Башкортостан в пилотном режиме принял участие в проекте развития промышленных кластеров

Региональный фонд развития промышленности взял на себя роль специализированной организации, сопровождающей объединения. Такая система позволяет оказывать помощь предприятиям точечно. Эксперты назвали регион передовиком в части создания промышленных кластеров. В Екатеринбурге продолжает работу международная выставка «Иннопром».
Функции администрирования сразу четырех промышленных кластеров республики отныне согласно проекту взял на себя ФРП. Система, когда роль сопровождения передается госструктуре, внедряется в регионе в пилотном режиме в числе первых в стране. Она позволяет поддерживать предприятия точечно. Фонд развития хорошо знает работу компаний изнутри, а значит, может отрегулировать, в какой конкретно помощи они нуждаются.
Эксперты назвали регион передовиком в плане создания промышленных кластеров. Это подтверждает высокая строчка в рейтинге эффективности реализации промполитики. На территории республики работают порядка 20 индустриальных и технопарков. Есть особая экономическая зона «Алга». Подобная инфраструктура позволяет не только реализовывать крупные инвестпроекты, но и создавать новые рабочие места. В этом году в республиканской казне заложено более 2 миллиардов рублей на поддержку сферы промышленности и энергетики.
Задача промышленного сектора страны – обеспечить импортозамещение в разных отраслях. Один из инструментов в этом вопросе – создание межрегиональных кластеров. На территории республики реализуется подобный с Челябинской областью.
На выставке «Иннопром» состоялось чествование призеров премии «Молодой промышленник года». Башкортостан в числе лидеров по количеству поданных заявок. Четыре предпринимателя вошли в топ-100 премии.
С этого года в республике добавили новую меру поддержки производителей технических средств реабилитации для инвалидов. Увеличены суммы для предприятий, специализирующихся на художественных промыслах и детских товарах. В Уфе, к слову, пройдет первый в республике форум индустрии детских игрушек и настольных игр, созданных в России. Мероприятие, которое также поддержит отрасль, планируется провести в августе и сделать его ежегодным.