Известна судьба многодетных семей из Башкирии, лишившихся домов в страшном пожаре

Не остались в стороне. Неравнодушные жители республики за один день помогли собрать средства на первоначальный взнос на покупку нового жилья погорельцам из села Хамитово Абзелиловского района. Накануне сильный пожар уничтожил три жилых дома, в которых проживали многодетные семьи.

Ещё вчера на этом месте стояли одни из самых красивых домов села Хамитово. Но в одночасье то, что было нажито в течение всей жизни тремя семьями, превратилось в пепел. Погорельцев до сих пор не могут поверить в то, что это произошло на самом деле.

Мы жили тут с родителями, шестеро детей, я второй сын. Всё детство тут прошло. Альфир Абдуллин, житель с. Хамитово

Пожар начался в среднем доме и перекинулся на соседние постройки. Местные жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но аномально жаркая погода и сильный ветер не оставил им шанса.

Я только пришел домой с работы, попил чай. Брат прибежал и сказал, что начался пожар. Ильнар Абдуллин, житель с. Хамитово

Мне нравилось сюда приезжать, из Учалов я. Даже говорили, что чай попить сюда приедем, такая поговорка у нас была. Бажа всё своими руками делал. Азат Кулахметов, родственник погорельцев

Огонь уничтожил не только жилые дома и хозяйственные постройки. В пожаре сгорели автомобили и спецтехника. Этот трактор уже был готов выйти на покос сена. И именно в день чрезвычайного происшествия хозяева выплатили за него последний платёж по кредиту.

В пожаре погибли и домашние животные – несколько телят и курицы. Спасти их не успели. Но общими усилиями удалось отстоять другие дома и соседние улицы. Первыми на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда.