Известна судьба многодетных семей из Башкирии, лишившихся домов в страшном пожаре

Не остались в стороне. Неравнодушные жители республики за один день помогли собрать средства на первоначальный взнос на покупку нового жилья погорельцам из села Хамитово Абзелиловского района. Накануне сильный пожар уничтожил три жилых дома, в которых проживали многодетные семьи.
Ещё вчера на этом месте стояли одни из самых красивых домов села Хамитово. Но в одночасье то, что было нажито в течение всей жизни тремя семьями, превратилось в пепел. Погорельцев до сих пор не могут поверить в то, что это произошло на самом деле.
Пожар начался в среднем доме и перекинулся на соседние постройки. Местные жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но аномально жаркая погода и сильный ветер не оставил им шанса.
Огонь уничтожил не только жилые дома и хозяйственные постройки. В пожаре сгорели автомобили и спецтехника. Этот трактор уже был готов выйти на покос сена. И именно в день чрезвычайного происшествия хозяева выплатили за него последний платёж по кредиту.
В пожаре погибли и домашние животные – несколько телят и курицы. Спасти их не успели. Но общими усилиями удалось отстоять другие дома и соседние улицы. Первыми на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда.
Погорельцев поддержали не только соседи и родственники, на призыв о помощи откликнулись сотни неравнодушных жителей Башкортостана. За сутки удалось собрать материальную помощь на первый взнос за новый дом. Такая поддержка помогла людям пережить горе и понять, что они не остались один на один со своей бедой. Уже готовы начать новую жизнь и самое главное – все вместе.