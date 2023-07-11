В Уфе прошла пресс-конференция «Безопасность на воде и пожары»

11-летнего мальчика спасли накануне на озере Карьерном в Уфе. На водоём он пришёл вместе с мамой. Спасатели рассказывают, что поначалу всё было хорошо, ребёнок в воде вёл себя уверенно, но, доплыв до буйков, стал тонуть. Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы сразу же среагировали и достали мальчика из воды. Теме поведения на воде сегодня была посвящена пресс-конференция «Безопасность на воде и пожары».

За прошедшую неделю на водных объектах республики погибли 18 человек, в том числе один ребенок. Восемь человек удалось спасти. В числе причин, которые чаще всего приводят к трагедиям, спасатели назвали алкоголь и отдых в необорудованных местах.