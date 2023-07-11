Ковид-госпиталь под Уфой начал работать как инфекционка общего профиля

Ковидный госпиталь в Зубово переформатировался в обычную многопрофильную больницу. Сейчас там только одно отделение с ковидными больными. Таких пациентов в данный момент 38. В пик пандемии их количество достигало 407. Как сейчас работает клинико-диагностический инфекционный центр и с какими болезнями борются врачи?

Ковидный госпиталь перепрофилировался в общий инфекционный. Здесь теперь только одно отделение для больных с коронавирусной инфекцией. В основном сейчас в центр попадают пациенты с диагнозом «пневмония».

Тейе год и три месяца. В центр она поступила с воспалением легких. Все началось с высокой температуры. К этому добавился еще и хрип. Мама девочки заволновалась – малышке совсем недавно делали прививку. В инфекционное отделение Тейя попала на скорой. У 60-летней Альфии Кагармановой тоже пневмония. Её привезли из Иглино в тяжелом состоянии. Пенсионерка страдала от одышки. Пациентку положили под кислород. Врачи поставили женщину на ноги за четыре дня.

В центре лежат еще пациенты с боррелиозом после укуса клеща, с респираторными вирусными инфекциями и ВИЧ-инфицированные. Все боксы изолированы, с отдельным входом и выходом.