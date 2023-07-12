В Башкирии кумысоделы готовятся к конкурсу в рамках фестиваля «Башҡорт аты»

Башкирские кумысоделы готовятся к конкурсу, который пройдет в конце августа в Баймаке на Международном фестивале лошадей башкирской породы «Башҡорт аты». Готовятся принять участие в мероприятии Юсуповы из Чишминского района. Они производят кумыс по рецепту предков больше 20 лет.

Процесс изготовления кумыса – ручная работа. Автоматизированное производство портит вкус напитка, уверены Юсуповы. Используют емкости из липы и только свежее кобылье молоко. Каждые два часа омолаживают закваску, держат ее в отдельной комнате, где поддерживается необходимая температура.

Сегодня у Юсуповых большая кумысная ферма. Здесь содержатся 130 лошадей башкирской породы, среди которых 80 кобыл. Кумыс производят уже больше 20 лет. Сначала работали в Альшеевском, а в 2002 году приехали в Чишминский район. Тут и остались. Хорошее, богатое на травы пастбище дает кумысу особый неповторимый вкус.

В августе кумысоделы республики соберутся в Баймаке. Там пройдет Международный фестиваль «Башҡорт аты». Участниками станут представители регионов России и дружественных стран. Обсудят ключевые вопросы развития молочного и мясного коневодства, конного спорта, агро-экотуризма и международного сотрудничества в этих сферах. Подготовка к масштабному мероприятию проходит под контролем Главы Башкортостана Радия Хабирова.