В Башкирии состоялась спартакиада пенсионеров

В Краснокамском районе прошла спартакиада пенсионеров республики. В нем приняли участие около 200 человек. Они представили 20 команд.
В первый день состязаний спортсмены проверили силы в стрельбе, дартсе, легкой атлетике, шахматах и настольном теннисе. Позже участники спартакиады выполняли нормативы комплекса ГТО, но только в трех дисциплинах. Лучшие коллективы определялись в каждом виде спорта.
По итогам всех выступлений восемь сильнейших спортсменов войдут в состав сборной команды пенсионеров Башкортостана. В начале сентября они отправятся на финальный этап спартакиады в Санкт-Петербург.