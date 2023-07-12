В Башкирии из-за жары река Белая сильно обмелела

Гидрологический обзор, проведенный Гидрометцентром России, свидетельствует о существенном понижении уровня воды в реке Белой – до критической отметки.

Отчет информирует об опасном состоянии водоема в районах Уфы, Шакши и Бирска.

Эксперты полагают, что обмеление реки вызвано необычайно жаркой и засушливой погодой.

Ранее сообщалось, что 10 июля стал самым жарким днем в истории наблюдений в республике. Аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала абсолютный рекорд температуры воздуха, достигнувшей +39,4° (+35,0° в 2020 году).

Прогнозы свидетельствуют о сохранении низкого уровня воды в реке белой в ближайшие дни.