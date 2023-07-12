Башкирия вошла в ТОП-5 регионов, успешно реализующих пилотнй проект по записи к врачу

Башкирия стала одним из лидеров среди пяти регионов России, на территории которых реализуется пилотный проект по организации записи на прием к врачу. Помимо Башкирии в том перечне значатся Липецкая, Тульская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Основная цель этого проекта – повысить доступность первичной медицинской помощи для населения. Для достижения этой цели проведено перераспределение функционала при организации приема пациентов, введена обратная связь и единые подходы к составлению расписания. Все это направлено на более рациональное использование труда квалифицированных медицинских специалистов.

Упомянутые регионы на 75% и более реализуют оптимальную модель организационных решений, которая включает несколько потоков пациентов. Также происходит перераспределение функций между медицинским и немедицинским персоналом. По состоянию на 30 апреля 2023 года в Башкортостане 8,7% функций было делегировано персоналу со средним медицинским образованием, 52,2% - врачам и персоналу со средним медицинским образованием для совместного выполнения задач. Кроме того, 4,3% функций выполнялись совместно врачами, персоналом со средним медицинским образованием и без медицинского образования. 34,8% функций осуществлял персонал без медицинского образования.

Сообщается, что в указанных регионах общее количество доступных временных слотов в расписании (14 специальностей) увеличилось на более чем 21%. Количество конкурентных слотов также увеличилось на более чем 26%. Более того, число успешно записавшихся пациентов выросло на более чем 23%. Дополнительно было существенно снижено количество потерянных звонков в колл-центре из-за отсутствия свободной линии – на 33%. Таким образом, больше людей смогли связаться с медицинскими организациями и получить необходимую помощь.

Стоит отметить, что количество звонков для обратной связи, в которых уточняется цель обращения и актуализируется запись, увеличилось в 12 раз. Это свидетельствует о значительном улучшении взаимодействия между медицинскими организациями и пациентами, что положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин уточнил, что ежедневно в поликлиниках республики работает более 4000 врачей различных специальностей. В настоящее время жители республики имеют пять удобных способов записи к врачу. Наиболее востребованный из них – с помощью контакт-центра минздрава республики по единому номеру 122. В среднем этот номер получает около 35 тысяч звонков в день. Система модернизируется на постоянной основе. До конца августа планируется внедрение голосового помощника в работу контакт-центра ведомства. С его помощью можно будет вызвать врача на дом. Также он будет обучен самостоятельно находить свободные слоты для записи к врачу.