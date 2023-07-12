В Башкирии пенсионерам доступны сертификаты для занятий спортом и отдыха

Согласно постановлению правительства Республики Башкортостан, пенсионеры региона теперь могут получить сертификат, который позволяет им заниматься физкультурой или принимать участие в познавательных программах.

Сертификат будет стоить 2 тыс. рублей, а получить его можно будет начиная с 17 июля. Как сообщили представители республиканского Минтруда и соцзащиты, заявки на получение сертификата будут приниматься поочередно в центрах социальной поддержки населения.

Эти сертификаты не имеют ограничений по использованию и позволяют пенсионерам выбрать свой собственный «кружок» и посещать его.

Здесь представлен перечень учреждений, которые предоставляют услуги в рамках этой программы. Среди предлагаемых пенсионерам занятий: танцы, аквааэробика, йога, общая физическая подготовка, декоративно-прикладное искусство, компьютерная азбука, а также основы рыболовства, парикмахерского искусства и многие другие виды деятельности.