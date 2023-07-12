В Башкирии заработает металлургический комплекс на 350 рабочих мест

В Башкирии будет возведен новый металлургический комплекс с заявленными инвестициями в размере 5,8 млрд рублей. Уфимский вентиляторный завод планирует построить компактное производство на территории республики.

Соглашение о реализации данного инвестиционного проекта подписано в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Документ подписали вице-премьер правительства Башкортостана – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев, а также директор ООО «Уфимский вентиляторный завод» Александр Ефремов. Планируется создание производства мелкосортного проката уголка с объемом выпуска 60 тонн в год. Этот вид продукции пользуется большим спросом в строительной и промышленной сферах.

В качестве сырья будет использоваться металлолом, включая материалы, полученные при ремонте и модернизации трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.

Планируется разместить производство в одном из технопарков республики. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта 5,8 млрд рублей и завершить строительство завода в течение двух лет, сообщил глава регионального минпрома.

Большая часть инвестиций, в размере 4,6 млрд рублей, будет направлена на приобретение оборудования. 1,2 млрд рублей будет выделено на проектирование и строительно-монтажные работы, а 600 млн рублей останется на прочие цели.

После запуска нового производства количество работников на предприятии увеличится на 71 человека – до 350 человек.