В районе Башкирии из-за лесного пожара ввели режим ЧС

В Белорецком районе из-за крупного лесного пожара введён режим ЧС. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Иванюта.
Из-за шквалистого ветра площадь возгорания увеличилась. Теперь пожар достигает 320 га. Было произведено наращивание сил и средств, задействованных в ликвидации возгорания.
Пожар начал активное распространение в противоположную сторону, в направлении населенных пунктов Азнагулово (7 км) и Катарыш (5 км). Локально пожар перешёл в верховой. Его удалось удержать. При этом ликвидация огня активно продолжается.