Госкомитет РБ по ЧС: чаще всего жители Башкирии тонут в вечернее время

Глава Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан Фарит Гумеров сообщил, что за последние 48 часов в Башкирии на реках и водоемах утонули 9 человек.

С начала текущего года количество людей, погибших в воде, достигло 88 человек, в том числе девять детей из Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Караидельского, Стерлитамакского и Учалинского районов и из Уфы.

По словам Гумерова, большинство случаев, когда люди тонут, происходит в период с 16:00 до 21:00. Важно отметить, что 80% погибших употребляли алкоголь перед купанием. При этом все 100% находились в запрещенных для купания местах. Кроме того, у каждого второго погибшего остались несовершеннолетние дети.

Гумеров также подчеркнул, что в этом летнем сезоне чаще всего люди тонули в реках Белой, Уфимке и Деме. Озера и пруды – не исключение.