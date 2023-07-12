Все больше туристов едут на отдых в Башкирию

За полгода в республике Башкортостан побывали почти 900 тысяч человек, что на 305 человек больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Он также отметил, что Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по числу прибывающих туристов.

Напомним, в 2023 году федеральное правительство выделило 900 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Основная часть этих средств будет направлена на создание современной туристической инфраструктуры.

Только за пять месяцев текущего года туристическая отрасль Башкирии предоставила услуги на сумму 5 млрд рублей. Прирост – 16,3%. Благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приезжающим в гости предоставляется качественный сервис, а организаторы получают поддержку от государства.