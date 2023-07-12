Клиенты банков смогут вернуть деньги, переведенные мошенникам

По итогам второго и третьего чтений Госдума приняла закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников.

Нововведение обзывает операторов по переводу денег проводить проверку подозрительных транзакций и приостанавливать мошеннические операции, даже при наличии согласия клиента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что пожилые люди находятся в зоне риса, и чаще других попадаются на уловки мошенников – продают свое имущество или берут кредиты под влиянием обмана.

В целях предотвращения подобных случаев заработает новый закон.

С момента принятия закона банки будут обязаны проводить более тщательные проверки при осуществлении переводов.