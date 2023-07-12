Житель Башкирии опустошал банковские карты желающих отправиться в путешествие по городам России

Ишимбайский межрайонный прокурор утвердил обвинение в мошенничестве в отношении 21-летнего жителя Учалинского района, сообщает прокуратура Башкирии.
По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестным и разместил объявления в приложении для поиска попутчиков о междугородних поездках по следующим маршрутам: Белгород-Москва, Санкт-Петербург-Белгород, Уфа-Нижневартовск и другим.
Затем он связывался с теми, кто желал отправиться в дорогу, и предоставлял им ссылку для проведения оплаты. Попутчики же после введения данных своих банковских карт видели списание определенной суммы. Причем в ряде случаев эта сумма была существенно выше реальной стоимости поездки.
Таким способом мошенники присвоили себе 290 тысяч рублей от 24 граждан.
Обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал причиненный ущерб.