Житель Башкирии опустошал банковские карты желающих отправиться в путешествие по городам России

По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестным и разместил объявления в приложении для поиска попутчиков о междугородних поездках по следующим маршрутам: Белгород-Москва, Санкт-Петербург-Белгород, Уфа-Нижневартовск и другим.

Затем он связывался с теми, кто желал отправиться в дорогу, и предоставлял им ссылку для проведения оплаты. Попутчики же после введения данных своих банковских карт видели списание определенной суммы. Причем в ряде случаев эта сумма была существенно выше реальной стоимости поездки.