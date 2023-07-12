Стало известно, как нашли пропавших на сплаве в Башкирии детей

В Башкирии на сплаве пропала группа туристов с детьми. Стало известно, как проходили поиски пропавших.

19 человек, среди которых 13 детей, приехали на отдых в населенный пункт Киекбаево Бурзянского района. Они разбили лагерь, а после отправились на сплав по реке Белой. Сплавляться пошли 10 детей от 11 до 18 лет.

Связаться с детьми не было возможности, так как на участке нет зоны покрытия сотовых операторов. В нужно время группа не прибыла на необходимую точку. Тогда взрослые забили тревогу.