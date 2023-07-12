В Советском районе Уфы построят пять высоток

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания квартала в Советском районе города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.
Речь идет об участке площадью 25,2 гектара, ограниченном улицами Владивостокская, 8 Марта, Джалиля Киекбаева и Революционной. На этой территории в настоящее время расположены двухэтажные жилые дома, построенные в 1960-х годах, восемь многоэтажных зданий, химчистка, торгово-офисный комплекс, офисно-гаражный комплекс, склад, столярный цех, металлические ангары и гаражи.
Согласно представленному проекту, планируется снос двухэтажных домов на улице Владивостокская, склада, двух ангаров, столярного цеха и металлических гаражей. На освободившейся территории будут возведены пять жилых высотных зданий от 12 до 26 этажей, детский сад на 190 мест, образовательный центр, многоуровневые парковки высотой в девять этажей и подземные парковочные комплексы.