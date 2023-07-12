Жители села под Уфой жалуются на отсутствие воды

Жители села Зубово в Уфимском районе жалуются на отсутствие воды. Из-за низкого давления в водопроводе до некоторых домов она просто не доходит. В жару проблема ощущается особенно сильно. Сегодня местные жители пообщались с чиновниками в поисках решения насущного вопроса.
Любые водные процедуры пенсионерка Зульфия Галина вынуждена планировать, отталкиваясь от графика коммунальщиков. Вода по трубам идет только в определенные часы, да и то с перебоями, говорит женщина. Вот и приходится запасаться заранее.
Проблема знакома едва ли не каждому жители поселка. Причем чем дальше от начала улицы, тем хуже. До крайних домов вода порой не доходит – не хватает напора.
Год от года ситуация лучше не становится, скорее наоборот, сетуют жители. Район активно застраивается, а вот источник воды остается один. Летом нагрузка возрастает.
На встречу с жителями пришли представители сельсовета. Проблема известная, говорят они. Сейчас в районе рабочие бурят сразу две дополнительные скважины, которые подключат к уже системам снабжения.
Система должна заработать не позднее 15 июля. На всякий случай специалисты проводят разведку еще двух скважин такого же объема. И, как считают чиновники, принятые меры помогут устранить проблему.