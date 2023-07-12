Жители села под Уфой жалуются на отсутствие воды

Жители села Зубово в Уфимском районе жалуются на отсутствие воды. Из-за низкого давления в водопроводе до некоторых домов она просто не доходит. В жару проблема ощущается особенно сильно. Сегодня местные жители пообщались с чиновниками в поисках решения насущного вопроса.

Любые водные процедуры пенсионерка Зульфия Галина вынуждена планировать, отталкиваясь от графика коммунальщиков. Вода по трубам идет только в определенные часы, да и то с перебоями, говорит женщина. Вот и приходится запасаться заранее.

Проблема знакома едва ли не каждому жители поселка. Причем чем дальше от начала улицы, тем хуже. До крайних домов вода порой не доходит – не хватает напора.

Год от года ситуация лучше не становится, скорее наоборот, сетуют жители. Район активно застраивается, а вот источник воды остается один. Летом нагрузка возрастает.

На встречу с жителями пришли представители сельсовета. Проблема известная, говорят они. Сейчас в районе рабочие бурят сразу две дополнительные скважины, которые подключат к уже системам снабжения.