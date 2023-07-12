Волейболисты «Урала» прошли медосмотр после отпуска

Уже сегодня команда отправилась на первый предсезонный сбор в Адлер, где проведёт две недели. Изменений в составе у уфимцев, которые в прошлом сезоне вылетели в первом раунде плей-офф Суперлиги, немало.

Это далеко не первый профессиональный медосмотр за карьеру 37-летнего Александра Бутько. Олимпийский чемпион Лондона в этом сезоне подписал контракт с волейбольным клубом «Урал». Опытнейший связующий известен по выступлениям за новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит». Однако прошлый сезон пропустил почти полностью. Его допинг-проба, взятая в далёком 2014-м году, дала положительный результат. Связующий был дисквалифицирован на 15 месяцев и вернулся в игру только 1 апреля этого года.

Я думаю, что нужно будет набирать в игровом плане, потому что игровая форма и физическая форма – разные вещи. В игровом плане достаточно большая пауза была, я не играл больше года, но хорошо, что будет много предсезонных матчей Александр Бутько, связующий ВК «Урал»

Линия связующих в этом сезоне у «Урала» полностью обновилась. Макси Каванна продолжит карьеру в Испании, а его сменщик Роман Жось перешёл в «Нефтяник». Как раз из оренбургской команды в «Урал» перешёл 24-летний Андрей Ушков. Ему предстоит серьёзная конкуренция с Бутько.

Буду стараться составить конкуренцию, а также набраться опыта, человек именитый, легендарный связующий, я даже рад поработать с ним вместе. Андрей Ушков, связующий ВК «Урал»

Состав «Урала» в это межсезонье обновился очень серьёзно. Изменения коснулись и тренерского штаба – команду возглавил Андрей Воронков. Также в «Урале» два новых блокирующих – Егор Якутин из «Зенита» и Артем Мельников из «Динамо-ЛО». Ожидается приезд двух сильных легионеров из Ирана и Сербии. Остался в «Урале» и капитан команды Егор Феоктистов.

Провели время хорошо, было время залечить свои болячки, восстановиться после сезона, в то же время отдохнуть, чтобы голова отдохнула. Сейчас с новыми силами вернемся в новый сезон. Егор Феоктистов, капитан ВК «Урал»