В Аургазинском районе Башкирии массово гибнут пчелы

Один из таких случаев произошел недавно в Аургазинском районе республики. Представители Россельхознадзора сообщили, что в этом муниципалитете была проведена обработка полей пестицидами, что, скорее всего, стало причиной массовой гибели насекомых. К сожалению, такие случаи происходят ежегодно в различных районах региона.
Наиболее часто массовый мор пчел происходит в начале лета, когда проводится обработка полей ярового рапса для борьбы с вредителями. Представители регионального минсельхоза утверждают, что вредители наносят культуре рапса значительный ущерб, поэтому в течение вегетационного периода его необходимо обрабатывать инсектицидами не реже 3-4 раз. В противном случае сельхозпроизводители столкнутся с серьезными потерями.
Напомним, что в прошлом году, вследствие постоянных жалоб, поступающих от производителей меда, Радий Хабиров подписал соответствующий закон, согласно которому, лица, осуществляющие химическую обработку посевов, должны предварительно уведомлять населенные пункты, расположенные в радиусе семи километров, о предстоящих работах.