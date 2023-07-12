В Аургазинском районе Башкирии массово гибнут пчелы

Один из таких случаев произошел недавно в Аургазинском районе республики. Представители Россельхознадзора сообщили, что в этом муниципалитете была проведена обработка полей пестицидами, что, скорее всего, стало причиной массовой гибели насекомых. К сожалению, такие случаи происходят ежегодно в различных районах региона.

Наиболее часто массовый мор пчел происходит в начале лета, когда проводится обработка полей ярового рапса для борьбы с вредителями. Представители регионального минсельхоза утверждают, что вредители наносят культуре рапса значительный ущерб, поэтому в течение вегетационного периода его необходимо обрабатывать инсектицидами не реже 3-4 раз. В противном случае сельхозпроизводители столкнутся с серьезными потерями.