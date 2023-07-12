В Уфе на разных площадках установят новые юрты

Уфимская администрация закупают восемь новых юрт для их последующей установки на разных площадках города.

В настоящее время муниципалитет ищет поставщика на сайте госзакуок.

Сообщается, что диаметр каждой юрты должен быть не менее восьми метров, а высота боковых стен – не менее двух метров. На боковых пологах каждой юрты будет вышит башкирский орнамент.

Пять юрт будут размещены на площадке перед ТРК «Галерея ART», две юрты появятся на набережной реки Белой возле причала «Монумент Дружбы».