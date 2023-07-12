Приговор воспитателю детского сада, ударившему ребенка, сочли слишком мягким

В Стерлитамаке вынесен приговор в отношении воспитателя детского сада, ударившего своего 4-летнего подопечного. Прокуратура республики будет обжаловать решение суда.

Фото №1 - Приговор воспитателю детского сада, ударившему ребенка, сочли слишком мягким

По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина ударила ладонью по губам малыша. В итоге ее действия были квалифицированы как «ненадлежащее исполнение обязанностей в сочетании с жестоким обращением».

При этом вину воспитательница не признает. Прокуратура вынесла требование об увольнении воспитателя из дошкольного учреждения.

Суд вынес приговор о 160 часах обязательных работ. Однако прокуратура республики сочла приговор слишком мягким и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.    

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