Приговор воспитателю детского сада, ударившему ребенка, сочли слишком мягким

В Стерлитамаке вынесен приговор в отношении воспитателя детского сада, ударившего своего 4-летнего подопечного. Прокуратура республики будет обжаловать решение суда.
По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина ударила ладонью по губам малыша. В итоге ее действия были квалифицированы как «ненадлежащее исполнение обязанностей в сочетании с жестоким обращением».
При этом вину воспитательница не признает. Прокуратура вынесла требование об увольнении воспитателя из дошкольного учреждения.
Суд вынес приговор о 160 часах обязательных работ. Однако прокуратура республики сочла приговор слишком мягким и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.