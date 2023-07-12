В Уфе пройдёт Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов

25 июля пройдёт «нулевой день» IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная Страна». Участникам мероприятия удастся познакомиться с лучшими практиками Башкирии.
Делегатам форума, который пройдет в Уфе, будут предложены новые форматы участия – посещение площадок для ознакомления с передовым опытом республики.
Гости форума смогут посетить ЦУР Республики Башкортостан, Центр управления городскими сетями, в Минздраве РБ им покажут Центр ситуационных и проектных решений. У участников форума будет возможность посетить строительную площадку Жилищного комплекса «Умный дом» с осмотром дома «Гелиос». Это первый в России «Умный дом» с электрогенерирующим фасадом, солнечные панели которого, будут вырабатывать электричество для освещения мест общего пользования и работу лифтов. Интересующимся наукой и образованием предложат экскурсию в Центр развития талантов «Аврора» - где находятся 6 учебных лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием для развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей.
IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная Страна» проходит при поддержке Минстроя и Минцифры России. Регистрация для участия в Форуме и выставочной экспозиции еще доступна на официальном портале мероприятия.