Житель Башкирии нашел в реке неразорвавшийся снаряд времен Гражданской войны

Это случилось вчера во время рыбалки на реке Урал. Молодой житель Учалинского района обнаружил странный объект, напоминавший артиллерийский снаряд.

Сообщается, что специальная группа разминирования была вызвана немедленно для изучения найденного предмета.

Эксперты взрывотехнической службы тщательно осмотрели его и пришли к выводу, что это 122-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд, оставшийся с времен Гражданской войны.

Неразорвавшийся снаряд представлял для людей и окружающей среды опасность. Он был доставлен на специально выбранное место в поле и уничтожен.