Житель Башкирии нашел в реке неразорвавшийся снаряд времен Гражданской войны

Это случилось вчера во время рыбалки на реке Урал. Молодой житель Учалинского района обнаружил странный объект, напоминавший артиллерийский снаряд.

Фото №1 - Житель Башкирии нашел в реке неразорвавшийся снаряд времен Гражданской войны

Сообщается, что специальная группа разминирования была вызвана немедленно для изучения найденного предмета.  

Эксперты взрывотехнической службы тщательно осмотрели его и пришли к выводу, что это 122-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд, оставшийся с времен Гражданской войны.  

Неразорвавшийся снаряд представлял для людей и окружающей среды опасность. Он был доставлен на специально выбранное место в поле и уничтожен.

Фото: Росгвардия по РБ

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями