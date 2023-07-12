Жителей Башкирии приглашают принять участие в форуме развития городов

С 26 по 28 июля в Уфе пройдёт IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная страна». Приём заявок на участие в мероприятии продолжается.
Стратегическая цель форума — определение главных прорывных целей и путей их достижения через прямой диалог бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками.
Представители более 50 стран получили приглашение для участия в деловой программе Форума.
В рамках деловой программы пройдут заседания рабочих групп по вопросам искусственного интеллекта и развитию беспилотных летательных систем. Отдельными темами станут вопросы человекоцентричности и универсальных услуг с применением карт жителя.
В форуме примут участие руководители Правительства и регионов России, отраслевых, региональных и местных органов государственной власти, государственных корпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители бизнеса.
Полная информация о Форуме размещена на сайте мероприятия.