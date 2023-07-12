В Уфе готовятся встречать участников Всероссийского форума по развитию городов

С 26 по 28 июля в Уфе пройдёт долгожданный IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная страна». Предпринимателей республики приглашают принять участие в мероприятии, ведь главная цель форума — обеспечить прямой диалог бизнеса и власти.
В работе форума примут участие представители органов власти, госкорпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители бизнеса.
Деловая программа посвящена актуальным трендам и технологическим инновациям, направленным на достижение целей устойчивого развития территорий.
Участники смогут презентовать собственные проекты и обменяться опытом с ведущими российскими и международными экспертами в сферах цифровой трансформации государственного и муниципального управления, строительства и др.
Лучшие решения будут представлены на межотраслевой выставочной экспозиции, которая традиционно пройдет в рамках Форума. Для гостей события предусмотрены различные форматы участия, насыщенная деловая и культурная программа.
Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
Подробная информация и регистрация доступны на сайте.