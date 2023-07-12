В Уфе готовятся встречать участников Всероссийского форума по развитию городов

С 26 по 28 июля в Уфе пройдёт долгожданный IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная страна». Предпринимателей республики приглашают принять участие в мероприятии, ведь главная цель форума — обеспечить прямой диалог бизнеса и власти.