В Башкирии бесплатно обучат оказанию первой медицинской помощи

Для жителей Башкирии проведут бесплатные курсы по тактической медицине. По информации минздрава республики, обучение проведут специалисты медицинских колледжей региона.
За 72 часа участники курсов приобретут практические навыки и умения оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. По итогам прохождения обучения все получат специальный документ о прохождении обучения.
Отметим, что в период с 10 по 16 июля минздрав Башкирии инициировал проведение мероприятий, направленных на снижение смертности от внешних причин: суициды, отравление алкоголем, ДТП, несчастные случаи на воде и т.д.
И в том случае если рядом с пострадавшим окажется человек, владеющий навыками оказания первой медпомощи, его шансы на выживание увеличиваются.