Стали известны победители XI шахматного Мемориала Гумерова в Уфе

В Уфе завершился всероссийский турнир по шахматам – XI Мемориал Гумерова. В этом году участниками стали 425 спортсменов. География турнира – не только Башкортостан, но и соседние области и республики. Состязания проходили в течение восьми дней. Боролись за победу участники в разных дисциплинах: блиц, классические шахматы и командное соревнование.

Разница между игроками почти 60 лет. Взрослые спортсмены сражаются на одном поле с юными талантами, при этом выступая еще и в роли учителей-наставников, показывающих путь для будущих шахматных королей и королев.

Соревнования проходят в память о выдающемся тренере, который развивал этот вид спорта в республике и помогал воспитывать чемпионов. За время своего существования Мемориал Гумерова по шахматам стал визитной карточкой в этом виде спорта в республике. C каждым годом в нем принимают участие все больше участников.

Очень много приехали детей сильных, юниров, юношей, девушек cо всей России. Я бы, наверное, высказала такую мысль, что башкирские шахматы на сегодняшний день уже составляют определенную конкурентную среду, которая уже в верхней части наших российских шахмат. Амир Даукаев, директор спортклуба «Толпар»

За внешним спокойствием и неподвижностью спортсменов – напряженная работа мысли и высокий эмоциональный накал. У профессионалов одна партия может длиться в среднем четыре-пять часов, у детей так долго, насколько хватит терпения. Победительница турнира в классической дисциплине Карина Абсалямова играет в шахматы практически всю жизнь – с семи лет. В соревнованиях она выступала в качестве играющего тренера.

Для меня этот турнир стал каким-то особенным. Я, прежде всего, готовилась морально. Поставила себе цель, что хочу стать чемпионкой, и в каждой партии выкладывалась на 100,200, 300 %. Карина Абсалямова, победительница турнира по классическим шахматам

В турнире принимали участие семьями. Кинзябулатовы ежегодно выступают в соревнованиях в составе трех спортсменов. В их команде и серебряный призер первенства мира – семилетняя Риана. Ее отец – Ренат Кинзябулатов – на протяжении восьми туров был лидером в классической дисциплине, но в решающей девятой встрече соперник оказался сильнее.

Когда у меня появились дети, возникло желание их обучить этой игре, самым таким простым азам. Ренат Кинзябулатов, бронзовый призер турнира по классическим шахматам