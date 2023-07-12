Стали известны победители XI шахматного Мемориала Гумерова в Уфе

В Уфе завершился всероссийский турнир по шахматам – XI Мемориал Гумерова. В этом году участниками стали 425 спортсменов. География турнира – не только Башкортостан, но и соседние области и республики. Состязания проходили в течение восьми дней. Боролись за победу участники в разных дисциплинах: блиц, классические шахматы и командное соревнование.
Разница между игроками почти 60 лет. Взрослые спортсмены сражаются на одном поле с юными талантами, при этом выступая еще и в роли учителей-наставников, показывающих путь для будущих шахматных королей и королев.
Соревнования проходят в память о выдающемся тренере, который развивал этот вид спорта в республике и помогал воспитывать чемпионов. За время своего существования Мемориал Гумерова по шахматам стал визитной карточкой в этом виде спорта в республике. C каждым годом в нем принимают участие все больше участников.
За внешним спокойствием и неподвижностью спортсменов – напряженная работа мысли и высокий эмоциональный накал. У профессионалов одна партия может длиться в среднем четыре-пять часов, у детей так долго, насколько хватит терпения. Победительница турнира в классической дисциплине Карина Абсалямова играет в шахматы практически всю жизнь – с семи лет. В соревнованиях она выступала в качестве играющего тренера.
В турнире принимали участие семьями. Кинзябулатовы ежегодно выступают в соревнованиях в составе трех спортсменов. В их команде и серебряный призер первенства мира – семилетняя Риана. Ее отец – Ренат Кинзябулатов – на протяжении восьми туров был лидером в классической дисциплине, но в решающей девятой встрече соперник оказался сильнее.
Мемориал памяти основателя башкирской школы шахмат Рената Гумерова набирает авторитет год от года. Международные мастера и сотни юных интеллектуалов от пяти лет и старше получают рейтинговые очки. Шахматистам республики есть за что бороться, а главное – создаются возможности.