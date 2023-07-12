В Уфе прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

В Уфе прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей. Сами они имеют сравнительно небольшой размер – с длиной фюзеляжа или размахом крыльев не менее полуметра.

Кордовые модели – модели профессионального спортивного класса. Сами они относительно небольшого размера и летают по кругу на протяжении семи минут. Это время называется рабочим. К хвосту их привязаны специальные нити или корды. А управляют моделями пилоты с помощью ручки движениями вверх и вниз. Цель соревнований – выполнить обязательный комплекс фигур в определенной последовательности. Оценивают выступление от трех до шести судей. В зачет идет даже то, как пилот посадил свою модель.

В чемпионате приняли участие 14 спортсменов со всей страны. Среди них были и мастера спорта международного класса. Победитель определялся по сумме двух лучших результатов, всего в программе соревнований было запланировано три тура.

Поддержать участников пришёл первый мастер спорта Республики Башкортостан по авиамоделизму. Геннадий Комаров увлекся им еще в середине прошлого столетия. Работал в клубе юных техников. Сейчас учит сам. Среди его воспитанников – мастера спорта страны и кандидаты в мастера от Оренбурга до Норильска.

Сейчас модели изготавливают из современных материалов. Вес одного такого спортивного снаряда может достигать от полутора до двух килограммов, а его стоимость доходит до 150 тысяч рублей.