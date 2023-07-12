Врачи Башкирии применяют новый метод лечения рака гортани

При такой операции нет необходимости трахеостомии и установки носопищеводного зонда для питания в послеоперационном периоде. Пациенты быстрее возвращаются к своей повседневной жизни без значительного снижения ее качества. На данный момент такая операция выполнена уже пяти пациентам, срок их пребывания в стационаре составил четыре дня. Для сравнения, после открытой резекции гортани срок госпитализации составлял до 10 дней.