Врачи Башкирии применяют новый метод лечения рака гортани

Врачи клинического онкодиспансера Башкирии научились применять новый метод лечения рака гортани. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Микроэндоларингеальная лазерная резекция – высокоэффективный и малоинвазивный метод удаления опухоли. Он способствует быстрому восстановлению пациентов. Сама операция представляет собой совмещенную работу микроскопа и углекислотного лазера.
При такой операции нет необходимости трахеостомии и установки носопищеводного зонда для питания в послеоперационном периоде. Пациенты быстрее возвращаются к своей повседневной жизни без значительного снижения ее качества. На данный момент такая операция выполнена уже пяти пациентам, срок их пребывания в стационаре составил четыре дня. Для сравнения, после открытой резекции гортани срок госпитализации составлял до 10 дней.
Эндоларингеальную лазерную резекцию гортани делают при наличии злокачественного новообразования на ранних стадиях, предраковых заболеваниях, определенных доброкачественных опухолях.