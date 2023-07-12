Хоккеистки «Агидели» начали подготовку к сезону

Чемпионки России начали подготовку к сезону. Хоккеистки уфимской «Агидели» под руководством тренерского штаба набирают форму в столице республики. Первые две недели подопечные Валерия Давлетшина будут заниматься на "земле", после чего приступят к ледовой подготовке.

Сейчас девушки работают над силой и выносливостью. Одна из главных задач – психологически переключиться с чемпионского сезона на новую тяжелую работу.

Прошлый сезон – это прошлый сезон. А это новый сезон. Новые задачи, новые цели. Каждый спортсмен ставит перед собой самые высокие цели.

Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

По сравнению с прошлым сезоном в составе произошли минимальные изменения. Вратаря Марию Сорокину сменила Надежда Правило. Минувший сезон голкипер пропускала и обучалась на реабилитолога. Надежда входит в топ-5 лучших голкиперов лиги по количеству сухих матчей. Все хоккеистки начали тренировочный сбор без ограничений за исключением одного из самых опытных игроков Марии Печниковой.

Проходим медосмотр. Так получилось, что сегодня не получилось пробежать кросс. Отдохнули хорошо. Я считаю, времени было много отдохнуть.

Мария Печникова, игрок ЖХК «Агидель»
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