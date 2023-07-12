Хоккеистки «Агидели» начали подготовку к сезону

Чемпионки России начали подготовку к сезону. Хоккеистки уфимской «Агидели» под руководством тренерского штаба набирают форму в столице республики. Первые две недели подопечные Валерия Давлетшина будут заниматься на "земле", после чего приступят к ледовой подготовке.

Сейчас девушки работают над силой и выносливостью. Одна из главных задач – психологически переключиться с чемпионского сезона на новую тяжелую работу.

Прошлый сезон – это прошлый сезон. А это новый сезон. Новые задачи, новые цели. Каждый спортсмен ставит перед собой самые высокие цели. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

По сравнению с прошлым сезоном в составе произошли минимальные изменения. Вратаря Марию Сорокину сменила Надежда Правило. Минувший сезон голкипер пропускала и обучалась на реабилитолога. Надежда входит в топ-5 лучших голкиперов лиги по количеству сухих матчей. Все хоккеистки начали тренировочный сбор без ограничений за исключением одного из самых опытных игроков Марии Печниковой.